James Webb Teleskobu, Tarantula Nebulası'nı Görüntüledi - Son Dakika
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James Webb Teleskobu, Tarantula Nebulası'nı Görüntüledi

07.09.2022 11:53
James Webb Teleskobu, Tarantula Nebulası'nı Görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA önderliğinde geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen fotoğraflar artıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA önderliğinde geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen fotoğraflar artıyor.

JWT şimdi de Tarantula Bulutsusu olarak da geçen Tarantula Nebulası görüntüledi.

Aynı zamanda 30 Doradus veya NGC 2070 olarak da bilinen nefes kesici Tarantula Bulutsusu için geçilen açıklama ise şöyle oldu:

James Webb Teleskobu, Tarantula Nebulası'nı Görüntüledi
Tarantula Nebulası.

"Tarantula Bulutsusu, Büyük Macellan Bulutu içerisindeki bir H II bölgesi. İlk başta bir yıldız olarak kayıtlara geçmiş olan 30 Doradus, 1751 yılında Nicolas Louis de Lacaille tarafından bulutsu olarak tanımlanmıştır. Tarantula Bulutsusu'nun görünen parlaklığı 8 kadirdir. Kılıçbalığı takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 180 bin ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır."

JÜPİTER'İ DE GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

"Tarantula Bulutsusu 1500 ışık yılı uzaklığıyla Dünya'mıza en yakın yıldız oluşum bölgesi olan Avcı bulutsusu ile aynı uzaklıkta olsaydı, gökyüzünde 30 derecelik (60 dolunay büyüklüğünde) bir alanı kaplayacak kadar büyük görünecekti."

JWT, geçen hafta yaklaşık olarak 30 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan büyük sarmal gökada Messier 74 ile Güneş Sistemi'nin devi Jüpiter'in fotoğraflarını servis etmişti.

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Kaynak: Space Mag Türkiye

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