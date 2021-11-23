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James Webb Uzay Teleskobu Bir Ay Sonra Mesaiye Başlıyor - Son Dakika

James Webb Uzay Teleskobu Bir Ay Sonra Mesaiye Başlıyor

23.11.2021 10:50
James Webb Uzay Teleskobu Bir Ay Sonra Mesaiye Başlıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA yeni uzay teleskobu James Webb Uzay Teleskobu'nu 18 Aralık'ta uzaya fırlatacak.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA yeni uzay teleskobu James Webb Uzay Teleskobu'nu 18 Aralık'ta uzaya fırlatacak.

Fırlatma, Guyana Uzay Merkezi'de gerçekleşecek. James Webb Uzay Teleskobu, bazıları yaşanabilir olabilecek ötegezegenlerin atmosferlerini görecek.

Uzmanların uzayı daha iyi keşfetmesini sağlayacak.

Teleskop 1989'da Hubble'ın halefi olarak tasarlandı, yapımına ise 2004 yılında başlandı.

Teleskop artık çalışmaya hazır ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü. Büyüklüğü bir tenis kortu büyüklüğünde, ağırlığı ise 6 tondan fazla. Proje için 9,8 milyar dolar harcandı.

"Evrende görebildiğimiz her şeye bakacağız"

Webb kıdemli proje bilimcisi John Mather, 18 Kasım Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada "Evrende görebildiğimiz her şeye bakacağız" açıklamasını yaptı.

NASA'nın ünlü Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak hizmet veren Webb, Dünya'dan yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzaklıkta, iki gök cismi arasında yerçekimsel olarak kararlı bir nokta olan "Lagrange noktası" olarak bilinen uzak bir hedefe yolculuk yapacak. Teleskobun yolculuğu 1 ay sürecek.

Ardından, gözlemevi, Webb gözlerini açmadan önce karmaşık aynasının açılmasından tüm enstrümanların doğru şekilde çalışmasının sağlanmasına kadar çeşitli önemli kilometre taşlarını içeren altı aylık bir devreye alma dönemi olacak.

İlk hedeflere henüz karar verilmemiş olsa da, Webb yakında evreni gözlemleyerek saati geri çevirecek ve Büyük Patlama'dan sadece 100 milyon yıl sonra kozmosa bir bakış atacak.

James Webb Kimdir?

7 Ekim 1906'da doğan James E. Webb, 27 Mart 1992'de hayatını kaybetti.

14 Şubat 1961'den 7 Ekim 1968'e kadar NASA'nın ikinci yöneticisi olarak görev yapmıştır.

Webb, Kennedy hükümetinin başlangıcından Johnson hükümetinin sona ermesine kadar NASA'yı yönetti; böylece ilk insanlı Apollo uçuşundan hemen önceki Mercury ile Gemini programları arasındaki kritik insanlı uzay lansmanlarına gözetmenlik yaptı.

James Webb Uzay Teleskobu Bir Ay Sonra Mesaiye Başlıyor

Havacılık, Aralık, NASA, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji James Webb Uzay Teleskobu Bir Ay Sonra Mesaiye Başlıyor - Son Dakika


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