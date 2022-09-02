James Webb'ten bir ilk! Güneş sistemi dışında bir gezegeni görüntüledi

Bugüne kadarki en gelişmiş uzay teleskobu James Webb, bugün yeni bir ilki daha gerçekleştirdi. James Webb Uzay Teleskobu ilk kez Güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin görüntüsünü yakaladı. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) paylaştığı fotoğraftaki bu gezegenin Jüpiterden daha büyük bir kütleye sahip olduğu ortaya çıktı.

Öte gezegenin yaşı 15-20 milyon yıl olarak ortaya çıktı

2021 yılının sonlarında uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sistemimizin ötesinde bir gezegenin görüntüsünü çekti. Ortaya çıkan bilgilere göre gezegenin adı 'HIP 652426 b' olarak yer alıyor. Ayrıca gezegenin yaşı 15-20 milyon yıl olduğu belirlendi. Genel olarak bakıldığı zaman bu gezegen, 4,5 milyar yaşındaki Dünya'ya göre daha genç.

??@ESA_Webb has taken its first image of an #exoplanet ?? 6–8 times the mass of Jupiter and 15–20 million years old – still a baby in planet years!#Webb's powerful infrared gaze will reveal more than ever before about worlds beyond our Solar System. ?? https://t.co/vTHK1zPmEp pic.twitter.com/lUgmW6mI4x — ESA Science (@esascience) September 1, 2022

Gözlemi yöneten Exeter Üniversitesi'nden gök bilimci Sasha Hinkley bu gözlemin astronomi için tarihi bir an olduğunu söyledi. Ayrıca, "James Webb, bize tamamen ulaşamayan yepyeni bir gezegen sınıfına kapı açacak. Böylece onları geniş bir dalga boyu aralığında gözlemleyerek kompozisyonlarını çok daha derinlemesine inceleyebiliriz."

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Farklı gezegenleri gözlemlemek, gezegenlerin yer aldığı yıldız sistemindeki yıldızın parlak olması nedeniyle zorlayıcı olur. Ancak bugün gözlemlenen gezegen, Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 100 kat daha uzak bir yerde. Bu sayede James Webb, gezegeni daha iyi ayırt edebiliyor.

Daha önce gök bilimciler, yer tabanlı teleskoplarla 20 kadar öte gezegenin görüntüsünü doğrudan elde etti. Ancak bu, Dünya atmosferinin getirdiği gürültüyle mücadele etmek ve gözlemleri daha dar bir görünürlükle sınırlamak anlamına geliyor. Buna karşılık uzayda çekilen görüntüler, gezegenin atmosferinde üretilen ışığın çoğunu oluşturan dalga boylarını da kapsıyor.

Bunların yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı gezegenin gaz yapıda olduğunu ve hiçbir kayalığa yer vermediğini de belirtti. Bu nedenle de gezegenin yaşanılabilir olmadığı da ortaya çıktı. Ek olarak ajans, gözlemlerin devam ettiğini ve konuyla ilgili bir araştırmanın yolda olduğunu da açıkladı.

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