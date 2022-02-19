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James Webb Uzay Teleskobu, ilk yıldıza odaklandı - Son Dakika

James Webb Uzay Teleskobu, ilk yıldıza odaklandı

19.02.2022 15:05
James Webb Uzay Teleskobu, ilk yıldıza odaklandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 25 Aralık'ta uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu'nun, ilk yıldıza odaklandığı bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 25 Aralık'ta uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu'nun, ilk yıldıza odaklandığı bildirildi.

Futurism'de yer alan habere göre, Kanada Uzay Ajansı'nın (CSA) teleskoba katkısıyla ilgili bir basın açıklamasında, teleskobu gökyüzünde belirli bir yere yönlendirmeyi sağlamayı amaçlayan hassas yönlendirme sensörünün (FGS), teleskobun ilk yıldıza "kilitlenmesi" için başarıyla kullanıldığını belirtildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, FGS'nin, teleskobun yüksek kaliteli görüntüler elde edebilmesine imkan sağladığı aktarılarak nihai olarak yıldızların ilk ışığını tespit etmek ve daha sonra güneş sisteminin dışındaki gezegenleri gözlemlemek ve özelliklerini saptamak için kullanılacağı bildirildi.

James Webb Uzay Teleskobu ekibi, "gözlem hattı" testleri sırasında FGS'nin belirli bir kılavuz yıldızı izleyebildiğini doğruladı.

CSA'ya göre, ilerleyen haftalarda FGS'nin, teleskobun ana ayna dizisini oluşturan 18 altıgen kesitli çubukları hizalamaya yardımcı olacağı kaydedildi.

Bu aynalar hizalandığında, dünyanın en büyük ve gelişmiş uzay teleskobu Webb'in, daha kaliteli fotoğraflar elde edebileceği bildirildi.

Evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor

NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık ve Webb'in bu yaz evrene dair ilk yeni görüşlerini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

James Webb Uzay Teleskobu'nun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşındaki çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.

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Kaynak: AA

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