James Webb, insanlığın gördüğü en uzak galaksiyi keşfetti! - Son Dakika
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James Webb, insanlığın gördüğü en uzak galaksiyi keşfetti!

03.08.2022 21:02
James Webb, insanlığın gördüğü en uzak galaksiyi keşfetti!

James Webb uzay teleskobu, keşiflerine bir yenisini daha ekledi. Teleskop, CEERS-93316 olarak adlandırılmış bir galaksiyi keşfetti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) evrenin keşfi için birçok ülkeyle birlikte ortak çalışıp uzaya gönderdiği James Webb uzay teleskobu, yaklaşık bir aydır çalışmalarını sürdürüyor. Teleskop, heyecan verici görüntülerine bir yenisini daha ekledi.

CEERS-93316 olarak adlandırılan galaksi, 35 milyar ışık yılı ötede

James Webb uzay teleskobu, insanlık tarihinin önemli buluşlarından birisini gerçekleştirdi. Teleskop, aynalarını 35 milyar ışık yılı öte bulunan bir galaksiye çevirdi. NASA yetkilileri, galaksiyi CEERS-93316 olarak adlandırdı.

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CEERS-93316, 35 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Böylece insanoğlu, ilk kez bu kadar uzaktaki bir galaksiyi görüntüleme şansını elde etti. Ancak James Webb'in 10 yıl daha çalışacağını düşünürsek yeni galaksi için bu unvan çok da uzun sürmeyebilir.

James Webb, insanlığın gördüğü en uzak galaksiyi keşfetti!

James Webb uzay teleskobu, görüntüleriyle adeta zamanda yolculuk yapıyor. Teleskobun elde ettiği görüntü, galaksinin Büyük Patlama'dan 235 milyon yıl sonrasını gösteriyor. Öte yandan James Webb, geçtiğimiz günlerde Araba Tekeri Galaksisi'nin daha önce görülmemiş yeni bir görüntüsünü paylaştı.

James Webb, insanlığın gördüğü en uzak galaksiyi keşfetti!

James Webb, geçtiğimiz hafta da enerjisi biten Büyük Yıldızların patlaması anlamına gelen bir Süpernova keşfetti. Bir yıldızın yaşam evresinin sonuna gelip patlamasıyla oldukça yüksek bir parlaklık olan Süpernova, Webb tarafından 3 ila 4 milyar ışık yılı uzaklıkta görüntülendi.

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Jw Teleskobundan Yeni Renkli Foto: Cartwheel Galaksisi Jw Teleskobundan Yeni Renkli Foto: Cartwheel Galaksisi James Webb Uzay Teleskobu, yeni bir galaksi görseli paylaştı! James Webb Uzay Teleskobu, yeni bir galaksi görseli paylaştı!
Kaynak: Shiftdelete

James Webb, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji James Webb, insanlığın gördüğü en uzak galaksiyi keşfetti! - Son Dakika

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