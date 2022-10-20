James Webb Uzay Teleskobu "Yaratılış Sütunları"nı görüntüledi - Son Dakika
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James Webb Uzay Teleskobu "Yaratılış Sütunları"nı görüntüledi

20.10.2022 11:08
James Webb Uzay Teleskobu "Yaratılış Sütunları"nı görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen ve "Pillars of Creation" (Yaratılış Sütunları) olarak bilinen toz bulutunu görüntüledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen ve "Pillars of Creation" (Yaratılış Sütunları) olarak bilinen toz bulutunu görüntüledi.

BBC'nin haberine göre, Dünya'dan yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Yılan Takımyıldızı'ndaki Kartal Bulutsusu'ndaki yoğun hidrojen ve toz bulutunu bu kez James Webb Uzay Teleskobu gözlemledi.

Avrupa Uzay Ajansı Kıdemli Bilim Danışmanı Prof. Mark McCaughrean, "1990'lı yıllardan bu yana Kartal Bulutsusu'nu inceliyorum. Hubble Uzay Teleskobu'nun daha önce kaydettiği görüntüdeki sütunların içindeki genç yıldızları görmeye çalışıyorum. James Webb Teleskobu'nun görüntülediği fotoğrafların büyüleyici olacağını biliyordum." dedi.

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak uzaya fırlatmıştı.

Kaynak: AA
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James Webb, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji James Webb Uzay Teleskobu 'Yaratılış Sütunları'nı görüntüledi - Son Dakika

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