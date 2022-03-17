James Webb Uzay Teleskobu yeni fotoğraf gönderdi - Son Dakika
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James Webb Uzay Teleskobu yeni fotoğraf gönderdi

17.03.2022 12:27
James Webb Uzay Teleskobu yeni fotoğraf gönderdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) geçen yıl 25 Aralık'ta uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu'nun, hizalama aşamasını tamamlayarak, bir yıldıza odaklanmış ilk fotoğrafını gönderdiği bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) geçen yıl 25 Aralık'ta uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu'nun, hizalama aşamasını tamamlayarak, bir yıldıza odaklanmış ilk fotoğrafını gönderdiği bildirildi.

NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, James Webb Uzay Teleskobu 11 Mart'ta "ince evreleme" olarak bilinen hizalama aşamasını tamamladı.

Çalışma ile, 18 altıgen berilyum ayna parçasından oluşan teleskobun her bir aynası ilk kez hizalanarak bir yıldıza odaklandı.

Yakın kızılötesi kamera (NIRCam) ile "2MASS J17554042+6551277" olarak adlandırılan yıldızın fotoğrafı çekildi.

Teleskobun optik parametrelerinin işlevselliğini ölçmek için yapılan fotoğraf denemesinde ölçülebilir bir kirlilik veya blokaj sorununa rastlanmadı.

Bu deneme ile bilim insanları teleskobun uzaydaki nesnelerden başarılı şekilde ışık toplayabildiğini ve bu ışığı cihazlarına sorunsuz şekilde iletebildiğini ortaya koydu.

NASA 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.

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Kaynak: AA

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