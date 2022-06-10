James Webb Uzay Teleskopu ilk büyük kazasını yaşadı: Meteroid çarptı! - Son Dakika
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James Webb Uzay Teleskopu ilk büyük kazasını yaşadı: Meteroid çarptı!

10.06.2022 15:39
James Webb Uzay Teleskopu ilk büyük kazasını yaşadı: Meteroid çarptı!

NASA'nın en güçlü gözü olan James Webb Uzay Teleskopu'na Mayıs ayının sonunda beklenenden daha büyük bir mikrometeoroid çarptığı açıklandı.

Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olan James Webb'in yakın zamanda tam olarak aktif hale gelmesi bekleniyor. Aralık ayında fırlatılan uzay teleskobunun kalibrasyon çalışmaları bir süredir devam ediyor. Bu yaz içerisinde ilk görevine başlaması beklenen James Webb Uzay Teleskopu'nda beklenmedik bir kaza meydana geldi.

Teleskopun aynalarından biri zarar gördü

NASA'nın en güçlü gözü olan James Webb Uzay Teleskopu'na Mayıs ayının sonunda beklenenden daha büyük bir mikrometeoroid çarptığı açıklandı. Çarpışma sonucunda uzay teleskopunun 18 ana ayna segmentinden birinde tespit edilebilir bir hasar meydana geldi.

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Bu çarpma sonrası teleskopun aynasının bu bölümünün tamir edilmesi gerekecek. Ancak oluşan hasara rağmen NASA, teleskopun "hala tüm görev gereksinimlerini aşan bir seviyede performans gösterdiğini" açıkladı.

James Webb Uzay Teleskopu ilk büyük kazasını yaşadı: Meteroid çarptı!

Çarpışma hakkında konuşan NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Proje Müdür Yardımcısı Paul Geithner şu ifadelere yer verdi:

Webb'in, güneşten gelen sert ultraviyole ışık ve yüklü parçacıklar, galaksideki egzotik kaynaklardan gelen kozmik ışınlar ve güneş sistemimizdeki mikrometeoroidlerin çarpmaları dahil olmak üzere uzay ortamına tanık olmak zorunda kalacağını her zaman biliyorduk.

James Webb Uzay Teleskopu ilk büyük kazasını yaşadı: Meteroid çarptı!

Uzaya fırlatıldıktan sonra James Webb Uzay Teleskopu'na şimdiye kadar en az dört farklı mikrometeroid çarpmış durumda. Ancak çarpan cisimlerin şimdiye kadar oldukça küçük oldukları belirtiliyor. Genellikle bir kum tanesinden daha küçük olan mikrometeroidlerin genel anlamda teleskopa zarar vermeyecekleri öngörülüyordu. Teleskopa çarpan parçanın ise beklenenden biraz daha büyük olduğu ve verilerde saptanabilir bir etki yarattığı belirtildi.

NASA'nın James Webb, evrenin en uzak noktalarına bakmak, Big Bang'den hemen sonra oluşan yıldızlara ve galaksiler zamanına geri dönmek için tasarlanmış, inanılmaz derecede güçlü yeni nesil bir uzay teleskopudur. İnşası yaklaşık 10 milyar dolara, tamamlanması ise yirmi yıldan fazla süreye mal olab teleskop yakın zamanda tam olarak çalışmaya başlayacak.

Peki siz yaşanan olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

James Webb, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel James Webb Uzay Teleskopu ilk büyük kazasını yaşadı: Meteroid çarptı! - Son Dakika

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