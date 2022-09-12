Pakistan'ın Güneyinde Sel Felaketi Devam Ediyor

JAMSHORO, 12 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaleti, ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları kaynaklı su baskınlarından en fazla etkilenen bölgelerden birisi. Eyalette bulunan yollar, dükkanlar ve okullar sel sularına kapılıp giderken insanlar da sel yüzünde evlerinden oldu.

JAMSHORO, 12 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaleti, ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları kaynaklı su baskınlarından en fazla etkilenen bölgelerden birisi. Eyalette bulunan yollar, dükkanlar ve okullar sel sularına kapılıp giderken insanlar da sel yüzünde evlerinden oldu. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'na göre ülkede Haziran ortasından bu yana mevsimsel muson yağmurları ve seller nedeniyle ölenlerin sayısı 1.396'ya, yaralananların sayısı ise 12.728'e yükseldi. Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Jamshoro bölgesinde yanlarında hayvanlarıyla sel sularında ilerlemeye çalışan insanlar görülüyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Jamshoro bölgesinde sel sularında ilerlemeye çalışan bir erkek, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Jamshoro bölgesinde sel sularında kayığa binmiş insanlar görülüyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Jamshoro bölgesinde eşyalarıyla birlikte tahliye edilen insanlar görülüyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Jamshoro bölgesinde selden etkilenen insanların kaldığı derme çatma çadırlar görülüyor, 9 Eylül 2022.(Fotoğraf: Str/Xinhua)

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