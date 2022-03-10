Jan Kubis: "İhtilafların çözümünde, adalet ve hesap verilebilirlik çok önemli" - Son Dakika

8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı

Belgrad-Priştine Diyalog Süreci Avrupa Birliği (AB) Özel Temsilcisi Miroslav Lajca'nın konuşması

Uganda'daki çatışmanın eski Baş Arabulucusu Betty Bigombe'nin konuşması

Birleşmiş Milletler (BM) eski Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in konuşması

Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman'in konuşması ANTALYA - Belgrad-Priştine Diyalog Süreci Avrupa Birliği Özel Temsilcisi Miroslav Lajca, Uganda'daki çatışmanın eski Baş Arabulucusu Betty Bigombe, Birleşmiş Milletler eski Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ve Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman Antalya'da düzenlenen 8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılarak konuşma yaptı.