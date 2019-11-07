Son Dakika Haberleri: Jan Olde Riekerink, Cape Town City'nin başına geçti
Son Dakika Spor Jan Olde Riekerink, Cape Town City'nin başına geçti

Jan Olde Riekerink, Cape Town City'nin başına geçti

6 saat önce

Bir dönem Galatasaray'da da görev almış olan Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink, Güney Afrika takımlarından Cape Town City ile anlaşmaya vardı.

Jan Olde Riekerink, Cape Town City'nin başına geçti, System.String[]

Bir dönem Galatasaray'da da görev almış olan Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink, Güney Afrika takımlarından Cape Town City ile anlaşmaya vardı.


Türkiye'de 2016-2017 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmış olan teknik direktör Jan Olde Riekerink, Güney Afrika Ligi ekiplerinden Cape Town City'nin başına geçti. Cape Town City Kulübü'nden yapılan açıklamada 56 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Riekerink ise Cape Town'da teknik direktörlük yapacak olmanın kendisini gururlandırdığını dile getirdi.


Güney Afrika Ligi'nde mücadele eden Cape Town City takımı, 10. hafta itibariyle 11 puanla ligin 11. sırasında yer alıyor. - İSTANBUL

Güney Afrika, Galatasaray, Cape Town, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:43 Kaynak: İHA
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