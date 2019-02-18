Jan Vesely 3 Yıl Daha Fenerbahçe Beko'da
1 saat önce
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Jan Vesely ile 3 yıllık yeni bir sözleşme için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko
Erkek Basketbol Takımı, Jan Vesely
ile 3 yıllık yeni bir sözleşme için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Beko'nun en değerli oyuncularından biri olan, formamızı giydiği süreçte üst üste dört Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa
şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen kritik başarılarda önemli payı bulunan Jan Vesely, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Vesely'e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."
- İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:47 Kaynak: DHA
Fenerbahçe Beko, Vesely'nin Sözleşmesini 3 Yıl Uzattı
Türk Takımı Tractor Sazi'nin Maçını 100 Bin Taraftar İzledi
İran Televizyonu, Maçı Kadın Hakem Yönettiği İçin Yayını İptal Etti
Uçak Kazasında Ölen Sala'nın Kuzeni: Bu Basit Bir Kaza Değil, Sala Öldürüldü