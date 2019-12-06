Son Dakika Haberleri: Jan Vesely'ye "sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu" teşhisi konuldu
Son Dakika Spor Jan Vesely'ye 'sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu' teşhisi konuldu - Son Dakika Spor

Jan Vesely'ye "sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu" teşhisi konuldu

6 saat önce

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely'ye "sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu" teşhisi konuldu.

Jan Vesely'ye

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Çek oyuncusu Jan Vesely'ye "sağ diz lateral tibia platosunda stres reaksiyonu" teşhisi konuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Vesely'nin detaylı sağlık kontrollerinin gerçekleştirildiği belirtildi. 29 yaşındaki pivotun bu süreçte takım idmanlarına katılamayacağı ve kendisi için belirlenen özel rehabilitasyon sürecini takip edeceği duyuruldu.

Jan Vesely'nin sağlık durumundaki gelişmelerin her hafta düzenli olarak gözlemleneceği, buna göre oyuncunun takım idmanlarına başlayacağı tarihe karar verileceği açıklandı.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 8 maçta süre alan Jan Vesely, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise sadece bir karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe, Jan Vesely, basketbol, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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