Son Dakika Haberleri: Jandardan 'Gece Far' Avcılarına Operasyon

Jandardan 'Gece Far' Avcılarına Operasyon

1 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'gece far' avcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişiye 8 bin 960 lira para cezası uygulandı.

Jandardan 'Gece Far' Avcılarına Operasyon, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'gece far' avcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişiye 8 bin 960 lira para cezası uygulandı.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve yanlış avlananlara yönelik başarılı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında gece araca bağlı projektör ile Tavşan avı yapan 4 kişi yakalandı. Şahıslar daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu 4 kişiye 8 bin 276 TL İdari Para Cezası ile avlanan Tavşan için de 630 lira tazminat talep edildi. Avcılık yapılan hafif ticari komyonet ile takoz bulunmayan 1 adet yarı otomatik av tüfeğine ve projektöre el konuldu. Ekipler,

destekleri için Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür ettiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:13 Kaynak: İHA

Van, Jandarma, Çaldıran, 3. Sayfa
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