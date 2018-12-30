Jandardan 'Gece Far' Avcılarına Operasyon
1 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'gece far' avcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişiye 8 bin 960 lira para cezası uygulandı.
Van
'ın Çaldıran
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'gece far' avcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişiye 8 bin 960 lira para cezası uygulandı.
Çaldıran İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kaçak ve yanlış avlananlara yönelik başarılı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında gece araca bağlı projektör ile Tavşan avı yapan 4 kişi yakalandı. Şahıslar daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
14. Van Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu 4 kişiye 8 bin 276 TL İdari Para Cezası ile avlanan Tavşan için de 630 lira tazminat talep edildi. Avcılık yapılan hafif ticari komyonet ile takoz bulunmayan 1 adet yarı otomatik av tüfeğine ve projektöre el konuldu. Ekipler,
destekleri için Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür ettiler. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:13 Kaynak: İHA
"FETÖ'cü Emlakçılara Operasyon Düzenliyoruz" Diyen Dolandırıcılar, Emekli Adamın 760 Bin Lirasını Aldı
Tantuniciye Uyuşturucu Baskını
Kardan Canavar" İlgi Odağı Oldu
Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü