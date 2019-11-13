Son Dakika Haberleri: Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi - Son Dakika

Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi

7 saat önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli iki altın kaplama heykel ile çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.

Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli iki altın kaplama heykel ile çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik olarak yapılan operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel, 1 kuş figürlü heykel ve çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:12 Kaynak: İHA
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Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi
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