Jandarma 1 yıldır aranan zanlıyı çektiği fotoğraftan yakaladı - Son Dakika

Denizli'de, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 yıldır yaralama suçundan aranan şahsın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftan önce sokağı buldu. Daha sonra muhtemel sokakları tespit eden jandarma timi, balkonda çamaşır ipindeki mandal ve sandalye detayından daireyi belirleyerek, elektrik arıza ekibi kılığında şahsı adresinde kıskıvrak yakaladı.

Denizli'de yaralama suçundan hapis cezası alan şahsı arama çalışmaları başlatıldı. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şahsı yakalamak için çalışmalara başladı. Kayıtlı adresi olmayan şahsı JASAT timleri sosyal medya üzerinden takibe aldı. Şahsın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftan yola çıkan JASAT timleri muhtemel sokakları tespit etti. Fotoğrafta en ince detayları dedektif gibi inceleyen JASAT timleri çamaşır ipinde bulunan mandallar ve sandalye tipinden şahsın adresini tespit etti.

Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle gerçekleşen operasyonda, JASAT timi mandal ve sandalye tipinden yola çıkarak tespit ettiği adrese elektrik arıza servisi kılığında gitti. JASAT timi elektrik arıza servisi kıyafetleri ve aracı ile şahsın adresine gitti. Karşısında elektrik arıza servisini gören şahıs ise kapıyı açınca yakayı ele verdi.

20 kilogram esrar yakalandı

Emniyetteki ifadesinde bir araziye kurutmak için bıraktığı itirafı üzerine yapılan aramada 20 kilogram esrar ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ