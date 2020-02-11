Jandarma 11 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma 11 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Jandarma 11 aranan şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde umuma açık yerleri denetledi.

Jandarma 11 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde umuma açık yerleri denetledi. Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 59 ekip ve 238 personelin iştirakiyle 4 sabit uygulama noktası ve 421 işyerinde yapılan uygulama neticesinde 3 bin 828 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 11 şahıs yakalandı. 3'ü hakkında adli işlem yapıldı. Jandarmanın trafik yönünden yaptığı uygulamada 554 araç kontrol edilirken, 9 araca 5 bin 715 TL idari para cezası kesildi, 6 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek, tepki gösterdi
Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş Babası ve amcasının öldürmek için ormana götürdüğü genç kızı, polis kurtardı

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 17:44:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma 11 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]