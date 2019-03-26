Son Dakika Haberleri: Jandarma 110 Yaşındaki Sıdıka Katı'yı Unutmadı

Jandarma 110 Yaşındaki Sıdıka Katı'yı Unutmadı

42 dakika önce

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli Yaşlılar haftası nedeniyle 110 yaşındaki Sıdıka Katı'yı ziyaret etti.

Jandarma 110 Yaşındaki Sıdıka Katı'yı Unutmadı, System.String[]
Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli Yaşlılar haftası nedeniyle 110 yaşındaki Sıdıka Katı'yı ziyaret etti.

Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Kilis'in Musabeyli ilçesi Hüseyinoğlu köyünde ikamet etmekte olan 1909 doğumlu 110 yaşındaki Sıdıka Katı' ya Kilis İl Jandarma Komutanlığı personelince evinde ziyarette bulunuldu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:07 Kaynak: İHA

Musabeyli, Kilis, Yaşam
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