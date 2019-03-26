Jandarma 110 Yaşındaki Sıdıka Katı'yı Unutmadı
42 dakika önce
Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli Yaşlılar haftası nedeniyle 110 yaşındaki Sıdıka Katı'yı ziyaret etti.
Kilis
İl Jandarma
Komutanlığı personeli Yaşlılar haftası nedeniyle 110 yaşındaki Sıdıka Katı'yı ziyaret etti.
Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Kilis'in Musabeyli
ilçesi Hüseyinoğlu köyünde ikamet etmekte olan 1909 doğumlu 110 yaşındaki Sıdıka Katı' ya Kilis İl Jandarma Komutanlığı personelince evinde ziyarette bulunuldu. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:07 Kaynak: İHA
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