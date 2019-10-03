Son Dakika Haberleri: Jandarma 136 bin TL'lik sentetik uyuşturucu ele geçirdi
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Jandarma 136 bin TL'lik sentetik uyuşturucu ele geçirdi

24 dakika önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı iki farklı operasyonda piyasa değeri 136 bin TL olan yaklaşık yarım kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma 136 bin TL'lik sentetik uyuşturucu ele geçirdi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı iki farklı operasyonda piyasa değeri 136 bin TL olan yaklaşık yarım kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gençleri zehirleyen ve uyuşturucu ticareti yapanlara karşı çalışma yaptı.Yapılan çalışmada merkeze bağlı Kuyulu köyü civarında şüpheli bir aracı belirleyen jandarma timleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, aracının yanında poşet içinde ise piyasa değeri 76 bin TL olan 250 gram metamfetamin elegeçirildi.


Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmasına devam eden ekipler Van üzerinden Elazığ'a uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaşıp harekete geçti. Ekipler şüphelileri tespit ederek bulundukları araca operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, piyasa değeri 60 bin TL olan 200 gram Metamfetamin ele geçirildi.


Operasyonlarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:19 Kaynak: İHA
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