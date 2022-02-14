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Jandarma, 14 Şubat'ta şehitlikleri ziyaret etti - Son Dakika

Jandarma, 14 Şubat'ta şehitlikleri ziyaret etti

14.02.2022 23:16
Jandarma, 14 Şubat'ta şehitlikleri ziyaret etti

Antalya'da jandarma ekipleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şehitlikleri ziyaret etti.

Antalya'da jandarma ekipleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şehitlikleri ziyaret etti.

Antalya il Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Antalya merkez ve ilçelerinde şehitlikleri ziyaret ederek, dua ettiler. Mezarlara çiçek bırakan ekipler eskiyen Türk Bayraklarını da yenisi ile değiştirdiler.

Öte yandan, Jandarma ekipleri şehitlik ziyareti sonrası yaşlı çiftleri de unutmadı. Çiftlere pasta sürpriz de yaparak sevgililer gününü kutladı.

(İHA)

Jandarma, 14 Şubat'ta şehitlikleri ziyaret etti
Jandarma, 14 Şubat'ta şehitlikleri ziyaret etti
Jandarma, 14 Şubat'ta şehitlikleri ziyaret etti
Jandarma, 14 Şubat'ta şehitlikleri ziyaret etti
Jandarma, 14 Şubat'ta şehitlikleri ziyaret etti

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İl Jandarma Komutanlığı, Sevgililer Günü, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Jandarma, 14 Şubat'ta şehitlikleri ziyaret etti - Son Dakika


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