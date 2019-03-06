Son Dakika Haberleri: Jandarma 15 Farklı Kamerayı İzleyerek Hırsızlık Şüphelilerini Yakaladı

Jandarma 15 Farklı Kamerayı İzleyerek Hırsızlık Şüphelilerini Yakaladı

58 dakika önce

BURSA'da Jandarma ekiplerince 15 farklı güvenlik kamerasının izlenmesi sonucu hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma 15 Farklı Kamerayı İzleyerek Hırsızlık Şüphelilerini Yakaladı, System.String[]
BURSA'da  Jandarma ekiplerince 15 farklı güvenlik kamerasının izlenmesi sonucu hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, 03 Mart pazar günü Kestel ilçesinde bir bağ evinde hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 15 farklı kamera görüntüsünü inceledi. Görüntülerde bağ evinde geçekleşen hırsızlığı R.T. ve B.Ç.'nin gerçekleştirdiği saptandı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler R.T. ve B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; 1 adet Ee tipi jenaratör, 1 matkap, 1 spiral, 1 adet 12 lik çift kırma av tüfeği, 1 adet led Arçelik marka plazma TV, 1 adet LG marka projeksiyon cihazı, 1 valiz, 18 çatal, 3 biblo, 1 el pusulası, 13 gr metafetamin uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet magnum marka tabanca, 2 adet şarjör ve 29 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki ifadesi devam ediyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:39 Kaynak: DHA

Bursa, Jandarma, Güncel
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