Son Dakika Haberleri: Jandarma 169 Adet Extacy İsimli Uyuşturucu Hap Yakaladı

Jandarma 169 Adet Extacy İsimli Uyuşturucu Hap Yakaladı

2 saat önce

Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 169 adet extacy isimli uyuşturucu hap ile metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçildi.

Jandarma 169 Adet Extacy İsimli Uyuşturucu Hap Yakaladı, System.String[]
Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 169 adet extacy isimli uyuşturucu hap ile metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Pamukkale ilçesinde gerçekleştirildi. Operasyonlarda 169 adet extacy isimli uyuşturucu hap ile 1 gram metamfetamin yakalandı. Operasyon sonrası gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:05 Kaynak: İHA

Denizli, Jandarma, 3. Sayfa
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