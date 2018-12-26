Jandarma 169 Adet Extacy İsimli Uyuşturucu Hap Yakaladı
2 saat önce
Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 169 adet extacy isimli uyuşturucu hap ile metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçildi.
Denizli
'de jandarma tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 169 adet extacy isimli uyuşturucu hap ile metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Pamukkale
ilçesinde gerçekleştirildi. Operasyonlarda 169 adet extacy isimli uyuşturucu hap ile 1 gram metamfetamin yakalandı. Operasyon sonrası gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:05 Kaynak: İHA
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