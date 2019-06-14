Son Dakika Haberleri: Jandarma, 180. kuruluş yıldönümleri nedeniyle sosyal medyada video paylaştı
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Jandarma, 180. kuruluş yıldönümleri nedeniyle sosyal medyada video paylaştı

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıldönümleri nedeniyle hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıldönümleri nedeniyle hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Jandarma Genel Komutanlığının Facebook hesabından, " Alnımızda parıldayan şeref ve şan aramasını, 180 yıldır gururla taşımanın onuru içerisindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak, 180 yıldır milletin emrindeyiz." başlığıyla yayınlanan klipte, jandarma teşkilatının yaptığı operasyon ve çalışmalara yer verildi.
Paylaşılan klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı.
Jandarma, 180. kuruluş yıldönümleri nedeniyle sosyal medyada video paylaştı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Facebook, Jandarma, Güncel
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