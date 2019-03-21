Jandarma 180. Yıldönümünü Ağaç Dikerek Kutladı
1 saat önce
Erzurum'un Narman İlçesi'nde Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü anısına yılı anısına ağaç dikme etkinliği düzenlendi.
Erzurum
'un Narman
İlçesi'nde Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü anısına yılı anısına ağaç dikme etkinliği düzenlendi.
Narman Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda Türkiye Cumhuriyeti
Jandarma'sının kuruluşunun 180 yıl kutlaması ve Dünya Ormancılık günü kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirildi.
Programa Narman Kaymakamı Mustafa Serin, kurum ve daire amirleri ile öğrenciler katıldı.Kaymakam Serin, etkinliğe katkı sağlayan Jandarma Komutanlığı, Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:57 Kaynak: İHA
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