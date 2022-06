Samsun'da jandarmanın 183. kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Tören öncesi çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Tören öncesi çevreyi rahatsız eden "Redkit" lakabıyla tanınan alkollü şahıs gözaltına alındı.

Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümü nedeniyle Samsun'da Onur Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Tören öncesi ayakta durmakta zorlanan ve çevreye rahatsızlık veren "Redkit" lakabıyla tanınan veren alkollü şahıs, polis tarafından gözaltına alınarak tören yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra tören, kaldığı yerden devam etti.

Başarılarla dolu 183 yıl

Törende bir konuşma yapan Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, "Başarılarla dolu 183 yıllık tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar milletimizin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu hizmetinin sağlanması ve güvenlik hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak, milletimizin bize olan teveccühü ile hareket ederek, var olan güven ve sevgi bağını korumak ve perçinlemek, daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Jandarma Genel Komutanlığı personeli görevlerini icra ederken hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta, her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır" dedi.

Azim ve kararlı

Verilen tüm görevleri yerine getirmek için azim ve kararlılıkla görev yaptıklarının altını çizen Kıdemli Albay Ömer Ersever, "Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan devletin halka açılan penceresi konumunda jandarma, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında hukuk devletinin kurallarına uygun vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde güvenlik hizmeti sunmayı benimseyen, halkımızla bütünleşmiş, modern teknolojinin bütün imkanlarını etkinlikle kullanabilen milli, ahlaki ve mesleki değerlerle yetişmiş personeliyle üstün bir vazife anlayışı büyük bir sorumluluk duygusu ve özveriyle tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inanç içindedir. Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıldönümünü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, birlik ve beraberliği vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anar, teşkilatımızın fedakar personeli ve ailelerine sağlık huzur ve mutluluk dilerim" diye konuştu.

Jandarma teşkilatı tanıtıldı

Anıttaki törenin ardından Jandarma Teşkilatına ait birim ve ekipmanlar Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlar ile halka tanıtıldı. Vatandaşlar olay yeri incelemeden, arama-kurtarma çalışmalarına kadar merak ettiği tüm konu ve ekipmanlar hakkında jandarmadan bilgi aldılar.

Etkinliklere ayrıca Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Bahadır, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin, EMŞAV Samsun Şube Başkanı Kenan Kaptan ve jandarma personelleri ile kolluk kuvvetleri katıldı.