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Son Dakika 3. Sayfa Jandarma 2 şahsı, ruhsatsız tabancaları saklarken yakaladı - Son Dakika

Jandarma 2 şahsı, ruhsatsız tabancaları saklarken yakaladı

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin fark edip şüphelendiği 2 şahıs, 2 adet ruhsatsız tabancayı saklarken yakalandı.

Jandarma 2 şahsı, ruhsatsız tabancaları saklarken yakaladı, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin fark edip şüphelendiği 2 şahıs, 2 adet ruhsatsız tabancayı saklarken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesinde devriye görevi sırasında 2 şahsın hareketlerinden şüphelendi. Şüphe duyulan H.E ve F.N., devriye ekiplerinin yanına yaklaşmaya başlaması üzerine taşıdıkları tabancaları saklamaya çalıştı. Şahıslar gözaltına alınırken, saklamaya çalıştıkları yarı otomatik 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi.


2 şahıs hakkında 6136 ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan haklarında işlem yapıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
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