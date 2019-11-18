Jandarma 2 şahsı, ruhsatsız tabancaları saklarken yakaladı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin fark edip şüphelendiği 2 şahıs, 2 adet ruhsatsız tabancayı saklarken yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesinde devriye görevi sırasında 2 şahsın hareketlerinden şüphelendi. Şüphe duyulan H.E ve F.N., devriye ekiplerinin yanına yaklaşmaya başlaması üzerine taşıdıkları tabancaları saklamaya çalıştı. Şahıslar gözaltına alınırken, saklamaya çalıştıkları yarı otomatik 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi.



2 şahıs hakkında 6136 ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan haklarında işlem yapıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ