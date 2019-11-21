Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü unutmadı - Son Dakika
Jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü unutmadı
6 saat önce
Bursa İl Jandarma Komutanlığı anlamlı bir faaliyete imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
Bursa İl Jandarma Komutanlığı anlamlı bir faaliyete imza attı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle çocuk evleri ziyaret edildi. Ziyaretten oldukça keyif alan çocukların mutluluğu objektiflere yansıdı. - BURSA
Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor