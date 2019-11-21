Son Dakika Haberleri: Jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü unutmadı
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü unutmadı - Son Dakika

Jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü unutmadı

6 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığı anlamlı bir faaliyete imza attı.

Jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü unutmadı, System.String[]

Bursa İl Jandarma Komutanlığı anlamlı bir faaliyete imza attı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle çocuk evleri ziyaret edildi. Ziyaretten oldukça keyif alan çocukların mutluluğu objektiflere yansıdı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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