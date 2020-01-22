Jandarma 2019 yılında bin 286 suçluyu yakaladı - Son Dakika
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Jandarma 2019 yılında bin 286 suçluyu yakaladı

6 saat önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2019 yılında icra ettiği faaliyetler ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Jandarma 2019 yılında bin 286 suçluyu yakaladı, System.String[]

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2019 yılında icra ettiği faaliyetler ile ilgili bilgilendirme yaptı. Jandarma ekipleri 2019 yılında bin 286 suçluyu yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, uyuşturucu dahil her türlü kaçakçılığa engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerince 2019 yılı içerisinde personelin çalışmaları sonucunda; Jandarma ekiplerince müdahale edilen 308 olayda bin 241 şüpheli ve haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 45 şüpheli olmak üzere toplam bin 286 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, bu şahıslardan 32'si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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