Jandarma 2021 yılında olayların yüzde 99.4'ünü aydınlattı - Son Dakika

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 yılında yapılan faaliyetleri açıkladı. Jandarma ekipleri meydana gelen 9 bin 067 olayın yüzde 99.4'ünü aydınlatarak büyük bir başarıya imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2021 yılında yapılan asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetlerini yayımladı. Bu kapsamda ekipler 4 bin 192 asayiş, bin 010 kabahat, 3 bin 106 takibi gereken, 714 kaçakçılık ve 45 terör olayı olmak üzere toplam 9 bin 067 tane meydana gelen olayların 9 bin 008 yaklaşık yüzde 99,4 'ü aydınlattı. İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 547 bin 878 şahıs ile 135 bin 149 aracın sorgulaması yapılarak, 3 bin 362 aranan şahıs, 13 aranan araç yakalanırken, 142 kayıp kişi ise bulundu. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde; 197 adet av tüfeği, 41 adet tabanca, 28 adet kurusıkı tabanca, bin 135) adet mermi, 70 adet delici suç aleti ve 1 adet el bombası ele geçirildi.

38 FETÖ'cü yakalandı

Yıl içerisinde 45 FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyet icra edilmiş olup, icra edilen faaliyette 38 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

4 bin 752 araç men edildi.

Jandarma ekipleri 2021 yılında icra edilen trafik uygulamalarında; 540 bin 090 araç kontrol edilmiş, 317 bin 662 araç, 259 bin 477 şahıs sorgulaması yapılmış, 23 bin 162 araç ve şahıs hakkında toplam 14 milyon 953 bin 771 TL cezai işlem uygulanmış, 261 aranan araç, 513 aranan şahıs yakalanmış, 908 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 4 bin 752 araç trafikten men edildiği duyuruldu.

Uyuşturucu ve kaçakçılara yıl içerisinde geçit verilmedi

Yapılan 714 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda, bin 129 şahıs gözaltına alınmış, 85 şahıs tutuklanmış, bin 044 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve 375 bin 539 gram kubar esrar, 3 bin 208 gram metamfetamin, 659 gram eroin, 24 bin 517 adet uyuşturucu hap, 303 gram kokain, 7 gram bonzai, 2 bin 368 kök kenevir, 9 milyon 078 bin 567 kök haşhaş ele geçirildiği belirtildi. Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 3 bin 518 adet sikke, 4 bin 938 adet tarihi eser, 301 adet kazı malzemesi, 7 bin 460 litre kaçak içki, 329 adet bandrol, 46 adet tabanca, 42 adet tabanca şarjörü, 53 adet av tüfeği, 4 bin 744 adet muhtelif fişek, 20 adet kurusıkı tabanca, 3 adet sahte para, 9 adet sahte belge ele geçirildi. - DENİZLİ