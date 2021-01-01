Bodrum'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Bodrum'da kaçak içki operasyonu
01.01.2021 00:05
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak içki üretip ticaretini yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak içki üretip ticaretini yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gölbaşı Mahallesinde ikamet eden B.T. ve A.Y. isimli şahısların kaçak içki üretip ticaretini yaptığı bilgisi alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 45 litre etil alkol, 109 litre sahte alkol, alkol yapımında kullanılan 70 ml. aroma ele geçirildi. Olay ilgili B.T. ve A.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. - MUĞLA
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