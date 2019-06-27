Son Dakika Haberleri: Jandarma 25 bin liralık elektronik sigara cihazı sigarası ele geçirdi
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Jandarma 25 bin liralık elektronik sigara cihazı sigarası ele geçirdi

1 saat önce

Kars'ın Kağızman İlçesi'nde jandarma piyasa değeri 25 bin lira olan elektronik sigara cihazı için üretilen sigara ele geçirdi.

Jandarma 25 bin liralık elektronik sigara cihazı sigarası ele geçirdi, System.String[]
Kars'ın Kağızman İlçesi'nde jandarma piyasa değeri 25 bin lira olan elektronik sigara cihazı için üretilen sigara ele geçirdi.

Son zamanlarda sigara kaçakçılarının kaçak sigaraları, güvenli olması nedeniyle kargo şirketleri aracılığı ile naklettikleri bilgisini alan Kars İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Kağızman İlçe Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Kağızman Akçay Köyü'nde yol kontrolleri yaptı.

Yapılan kontrollerde; şüphe üzerine durdurulan ve Iğdır- Erzurum istikametinde seyir halinde olan kargo aracında yapılan kontrolde; şüpheli 5 kişiye ait 6 adet kolide bin 20 paket kaçak sigara ve toplam piyasa değeri 25 bin TL. olan elektronik sigara cihazı için üretilen bin paket sigara ele geçirerek muhafaza altına aldı. Olayla ilgili şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununun 3/18 Maddesi gereğince yasal işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik mücadele kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
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