Jandarma 266 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma 266 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Jandarma 266 aranan şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri 54 bin 533 aracı kontrol ederek, 96 bin 96 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan aranan 266 kişiyi ele geçirdi.

Jandarma 266 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri 54 bin 533 aracı kontrol ederek, 96 bin 96 kişiyi sorguladı ve çeşitli suçlardan aranan 266 kişiyi ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son iki haftada 96 bin 96 şahıs sorgulamış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 266 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 77 şahsa adli ve idari işlem yapıldı ve yakalanan şahıslara 14 bin 892TL idari para ceza uygulandı.


Jandarma ekipleri trafik yönünden yaptıkları uygulamada da 54 bin 533 aracı kontrol ederek, bin 529 araca 796 bin 416 TL idari para cezası uyguladı ve 620 aracı trafikten men etti. Jandarma ekiplerinin uygulaması esnasında 11 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 145 adet fişek ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uygulamada yakalanan aranan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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