Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı - Son Dakika

Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı

17.11.2020 17:03
Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde uyguladıkları Özel Trafik denetimlerinde 4 bin 405 aracı denetlerken, 278 araca 185 bin 813 lira idari para cezası uyguladı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde uyguladıkları Özel Trafik denetimlerinde 4 bin 405 aracı denetlerken, 278 araca 185 bin 813 lira idari para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında çocukların huzur ve güven içerisinde okullara gidiş ve gelişlerinin sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, kamyon ve çekici türü araçların donanımlarının kontrol edilmesi, alkol etkisinde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, 09-15 Kasım 2020 tarihlerinde "Özel Denetim" faaliyeti icra edildi. Jandarma ekiplerinin Okul servis araçları denetimi sonucunda; 237 araç kontrol edilirken, 30 araca 18 bin 949 TL idari para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edildi.

Emniyet kemeri denetimi sonucunda; 2 bin 67 araç kontrol edilirken 125 araca 57 bin 146 TL idari para cezası uygulandı ve 35 araç trafikten men edildi.

Yük taşıyan araçların denetimi sonucunda; 752 araç kontrol edilirken, 59 araca 42 bin 460 TL idari para cezası uygulanırken, 28 araç trafikten men edildi ve 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

Alkol denetimi sonucunda; bin 349 araç kontrol edilirken, 64 araca 67 bin 258 TL idari para cezası uygulanırken 23 araç trafikten men edildi ve 10 sürücünün belgesi geçici olarak alındı. - BALIKESİR

Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı
Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı
Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı
Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı
Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı

Para Cezası, Balıkesir, Jandarma, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman yorumcular, Messi'ye benzettikleri F.Bahçeli Ömer Faruk'u Schalke'ye önerdiler Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek
TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı         
16:53
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı         
16:38
Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi         
16:11
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi         
15:08
Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar         
14:57
Minik Aybüke'nin ölümüne sebep olan alkollü sürücüye, 5 yıl hapis Minik Aybüke'nin ölümüne sebep olan alkollü sürücüye, 5 yıl hapis         
14:31
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması         
13:40
SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü         
13:13
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 17:22:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei