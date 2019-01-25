Jandarma 3 Faili Mehçul Hırsızlık Olayını Aydınlattı
1 saat önce
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, olaylarla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Kayseri
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, olaylarla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan
ilçesine bağlı Karaözü
mahallesinde, 12 ve 16 Aralık
2018 ile 5 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen toplam 5 evde hırsızlık olayı meydana geldi. Olay bölgesinde ve çevrede yapılan araştırmada, olayların şüphelisi olduğu tespit edilen D.Y. ve E.K. isimli şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından çalmış oldukları 42 parça eşya ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden ele geçirilen çalıntı eşyalar, mağdurlara teslim edilirken, 3 faili meçhul olay aydınlatıldı.
Şüpheliler D.Y. ve E.K. işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Sarıoğlan Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:13 Kaynak: İHA
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