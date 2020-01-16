Jandarma 3 hırsızlık olayını çözdü - Son Dakika

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde işlenen 3 hırsızlık olayını çözdü.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul olayların aydınlatılması amacıyla oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Seydiler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Erçek köyünde 2019 Mart ayında traktör römorku ile Emreler köyünde Türk Telekom'a ait bakır kabloların iki kez çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Traktör römorku ve Türk Telekom'a ait kabloların Ağlı ilçesindeki bir hurdacıya satıldığını tespit eden ekipler, römorku alarak sahibi M.K'ye teslim etti.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Y'nin başka bir hırsızlık olayı nedeniyle Kastamonu Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu belirlendi.