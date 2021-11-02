Jandarma 300 saatlik görüntü izleyip 5 hırsızı yakaladı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 5 şüpheli, 85 iş yeri ve mobese kamerasından 300 saatten fazla görüntü izlenerek yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatıplar ve Evrenseki mahallelerinde evden ve iş yerlerinden hırsızlık şikayetlerinin artması üzerine özel ekip oluşturuldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Side Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma kapsamında, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde bulunan 85 iş yeri ve mobese kamerası görüntüleri incelendi. Toplam 300 saatten fazla görüntüyü izleyen ekip, şüphelilerden birinin E.Y. olduğunu tespit etti. E.Y. jandarma ekipleri tarafından hafif ticari aracında çalıntı klimalarla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

E.Y. sorgusunda, hırsızlık olaylarını S.H.Y. (26), A.T. (28) T.G. (24) ve S.Y. (26) ile birlikte gerçekleştirdiklerini, çaldıkları malzemelerin bir kısmını sattıklarını anlattı. E.Y.'nin ifadesi doğrultusunda diğer şüpheliler de gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı malzemelerden 4 klima iç ve dış ünitesi sahiplerine teslim edilirken, satıldığı belirlenen diğer malzemeleri bulmak için çalışmalar devam ediyor.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.