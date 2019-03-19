Jandarma 31 Mart Seçimlerine Hazır
2 saat önce
Kilis'te, Jandarma Komando birliklerine 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde meydana gelebilecek olası olaylar için 'Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi' verildi.
Kilis
'te, Jandarma Komando
birliklerine 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde meydana gelebilecek olası olaylar için 'Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi' verildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Bölük Komutanlığı personeli tarafından, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde görevlendirilecek askerlere 'Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi' verildi. Uygulamalı olarak yapılan eğitimde, temsili olabilecek olabilecek olaylara karşı müdahale yöntemleri konusunda eğitim verildi.
Eğitim gören askerler ise ellerindeki kalkanlarla olaylara müdahale ederek kalabalığın dağılmasını sağladı. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:26 Kaynak: İHA
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