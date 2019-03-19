Son Dakika Haberleri: Jandarma 31 Mart Seçimlerine Hazır

Jandarma 31 Mart Seçimlerine Hazır

2 saat önce

Kilis'te, Jandarma Komando birliklerine 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde meydana gelebilecek olası olaylar için 'Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi' verildi.

Jandarma 31 Mart Seçimlerine Hazır, System.String[]
Kilis'te, Jandarma Komando birliklerine 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde meydana gelebilecek olası olaylar için 'Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi' verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Bölük Komutanlığı personeli tarafından, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde görevlendirilecek askerlere 'Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi' verildi. Uygulamalı olarak yapılan eğitimde, temsili olabilecek olabilecek olaylara karşı müdahale yöntemleri konusunda eğitim verildi.

Eğitim gören askerler ise ellerindeki kalkanlarla olaylara müdahale ederek kalabalığın dağılmasını sağladı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Kilis, Komando, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:27:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma 31 Mart Seçimlerine Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]