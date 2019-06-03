Jandarma, 350 metre misina ağı ile 300 kilo balık ele geçirdi

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 350 metre misina ağ ile 300 kilo balık ele geçirildi.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 350 metre misina ağ ile 300 kilo balık ele geçirildi.



Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inci kefalinin yasak döneminde kaçak olarak avlanmasının önlenmesine yönelik karadan ve gölden denetimlerine devam ediyor. Kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Erciş Bot Timi tarafından Gölağzı Mahallesi bölgesinde 350 metre misina tipi ağ ve kaçak olarak avlanmış 300 kilogram balık ele geçirildi. Yakalanan balık ve ağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, inci kefalinin korunmasına yönelik olarak av yasağının sonuna kadar denetimlere aralıksız devam edileceği belirtildi. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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