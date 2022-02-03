Jandarma, 412 devriyeden oluşan 897 personel ile hava muhalefetiyle mücadele ediyor - Son Dakika

Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli asayiş ve trafik timlerinden oluşan 412 devriye, 897 personel sabah saatlerinden itibaren yoğun hava muhalefetiyle mücadeleye devam ediyor.

İlçelerin tamamında diğer birimlerle koordine içerisinde yapılan çalışmalarda Kumluca ilçesi 07-50 karayolu üzerinde bulunan Altınyaka-Üçoluk bağlantı karayolu Hisarçandır Mahallesinde kar yağışı sebebiyle çift taraflı geçici olarak trafiğe kapatılan yolun trafiğe açma çalışması faaliyetinde olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı. Döşemealtı Dağbeli Mahallesinde kar yağışı nedeniyle yolun trafiğe kapatılmaması için çalışmalar devam ederken Kaş, Kemer, Konyaaltı, Serik, Korkuteli, Elmalı ve Döşemealtı ilçelerinde yağışın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA