Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma 460 litre kaçak antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirdi - Son Dakika
Jandarma 460 litre kaçak antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirdi
6 saat önce
Jandarma 460 litre kaçak antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirdi Ankara İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri Kahramankazan'da 460 litre Sağlık Bakanlığı onaysız antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirildi.
Jandarma 460 litre kaçak antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirdi
ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri Kahramankazan'da 460 litre Sağlık Bakanlığı onaysız antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirildi.
Ankara'da Jandarma ekipleri Kahramankazan İlçesi Fatih Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmenin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan dezenfektan malzemesi yaparak satış yaptığı istihbaratını aldı. Jandarma yer hakkında başlattığı çalışmada İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile denetim yaptı. Denetim sonucunda 460 litre Sağlık Bakanlığı onaysız Antiseptik Dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile işletme sahibi G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:01 Kaynak: İHA
Son Dakika Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu