Jandarma 50 kök Hint keneviri ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma 50 kök Hint keneviri ele geçirdi

20.07.2022 18:53
Jandarma 50 kök Hint keneviri ele geçirdi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Balı Mahallesi'nde ekili halde 50 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Balı Mahallesi'nde ekili halde 50 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde olduğu gibi Kdz. Ereğli ilçesinde de uyuşturucu operasyonları yapmaya devam ediyor. Jandarma ekipleri son olarak aldıkları bir istihbarat sonucu Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Balı Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda mahallede bir bahçede ekili halde 50 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişiyi işlemlerinin ardından serbest bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Festival stantları soyuldu, esnaf belediyeden önlem almasını istedi Festival stantları soyuldu, esnaf belediyeden önlem almasını istedi Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma 50 kök Hint keneviri ele geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi
18:41 Tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 genç kadın feci şekilde hayatını kaybetti
18:15 Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı
18:13 Arda Güler'in sözleşmesinde dikkat çeken detay: 1500 dakika forma giyerse 17,5 milyon euro, giymezse 5 milyon euroya serbest kalabilecek
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 19:10:58. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma 50 kök Hint keneviri ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement