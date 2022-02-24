JANDARMA, 500 BİN TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

JANDARMA, 500 BİN TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ

24.02.2022 11:53

BURSA'da jandarma tarafından bir depoya baskın düzenlendi.

BURSA'da jandarma tarafından bir depoya baskın düzenlendi. Yapılan aramada piyasa değeri 500 bin lira olan, 2 milyon 910 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, merkez Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonda, M.Ç.' ye ait depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramada, sigara üretiminde kullanılan, piyasa değeri 500 bin TL olan 2 milyon 910 bin adet bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla M.Ç. ve M.F.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 'Kaçakçılık ile Mücadele' ve 'Tütün ve Alkol Piyasası' kanunlarına muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

JANDARMA, 500 BİN TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ
JANDARMA, 500 BİN TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ
JANDARMA, 500 BİN TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ

YORUMLAR
500
Sivas'ta bandrolsüz sigara ve esrar ele geçirildi Sivas'ta bandrolsüz sigara ve esrar ele geçirildi Bursa'da 500 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi Bursa'da 500 bin liralık kaçak makaron ele geçirildi

Türk Lirası, Kaçakçılık, Jandarma, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel JANDARMA, 500 BİN TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ - Son Dakika


Son Dakika
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
11:15 Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat hesabı 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
11:17 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Boğazları Rus gemilerine kapatın
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:01:00. #1.12#
SON DAKİKA: JANDARMA, 500 BİN TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement