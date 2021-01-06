Jandarma 532 araca 337 bin lira ceza kesti - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma 532 araca 337 bin idari para cezası uygularken, 182 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, trafik tedbirleri kapsamında, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ve alkol etkisinde araç kullanım kaynaklı trafik kazalarını önlemek, kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, "Özel Denetim" faaliyeti icra edildi. Jandarma Trafik Timleri yaptığı hız ve alkol denetimlerinde 14 bin 242 aracı kontrol ederek, 532 araca 337 bin 378 TL. idari para cezası uygulanarak,182 araç trafikten men edildi ve 14 sürücünün belgesi geçici olarak alındı. - BALIKESİR