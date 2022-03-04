Jandarma 58 paket makarona el koydu - Son Dakika
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Jandarma 58 paket makarona el koydu

04.03.2022 14:09
Jandarma 58 paket makarona el koydu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'ndeki bir iş yerinde denetimlerde bulunan jandarma ekipleri 58 paket makarona el koydu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'ndeki bir iş yerinde denetimlerde bulunan jandarma ekipleri 58 paket makarona el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ereğli ilçesi Ormanlı Beldesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Z.G. isimli şahsın yaptığı bir iş yerinde arama yaptı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden jandarma ekipleri söz konusu işyerinde 58 paket ve bin 160 adet makaron ele geçirdi. İş yeri sahibi jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma 58 paket makarona el koydu - Son Dakika


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