Son Dakika Haberleri: Jandarma 6 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarma 6 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

1 saat önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslar yakalanırken, 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Jandarma 6 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslar yakalanırken, 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Barsama mahallesinde U.S.'ye ait şantiyeden 7 ayrı iş makinesinden 350 litre mazot, ve 700 litre hidrolik yağı çalındı. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonucu N.S., M.E. ve O.M.Y.'nin olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheli O.M.Y.'nin evinde yapılan aramada hırsızlık olayını gerçekleştirmek maksatlı özel olarak kullanılan donanım malzeme ve 108 parça eşya ele geçirilirken bunların 27'si mağdur U.S.'ye teslim edildi. Olayla ilgili olarak yapılan araştırmada Develi, Tomarza, Pınarbaşı, Bünyan ilçelerinde, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde ve Mimarsinan OSB'de 1 olmak üzere toplam 6 adet faili meçhul işyerinden hırsızlık olayları aydınlatıldı. Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.


Olaylarla ilgili M.E. tutuklanırken N.S.'nin ise gözaltında olduğu bildirildi. Ayrıca O.M.Y.'nin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yaşlı adam 'kuyumcu soygunu' yalanı ile 120 bin TL dolandırıldı
Canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamdır Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı! 5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:40:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma 6 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]