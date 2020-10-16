Jandarma, 6 gün önce işlenen cinayetin şüphelilerini yakaladı, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarma ekipleri, 6 gün önce öldürülen M.C.A.'nın olayıyla ilgili 9 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olay, 10 Ekim günü saat 23.30 sıralarında Çamönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanın 3 kilometre ilerisinde M.C.A.'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, çalışma başlatıp, M.C.A.'nın cansız bedeninde inceleme yaptı.

Soruşturma sırasında eğlence mekanının güvenlik kamerası görüntülerini incelemek isteyen jandarma, kameranın hard diskinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, hard diski, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve kanlı tişört ele geçirdi. Jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin araçlarından birinde yapılan aramada olayda kullanılan bir silah daha ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.