Jandarma 601 Şüpheliyi Parmak İzinden Tespit Etti
1 saat önce
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Parmak İzi İnceleme Timi, 2017'den bu yana meydana gelen 437 faili meçhul olayı aydınlatarak, 601 şüphelinin tespit edilmesine katkıda bulundu.
Diyarbakır
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Parmak İzi İnceleme Timi, 2017'den bu yana meydana gelen 437 faili meçhul olayı aydınlatarak, 601 şüphelinin tespit edilmesine katkıda bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı kriminal laboratuvarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, 2017'de Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, olayların aydınlatılmasında önemli bir görevi yerine getiren Parmak İzi İnceleme Timi oluşturuldu. Söz
konusu tim, 2017'den itibaren meydana gelen 175'i terör olmak üzere, toplam 437 faili meçhul olayı aydınlatarak, 601 zanlının belirlenmesine katkı sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:51 Kaynak: AA
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