Jandarma 65 yaş üstü yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma 65 yaş üstü yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı - Son Dakika

Jandarma 65 yaş üstü yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı

6 saat önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Jandarma 65 yaş üstü yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı, System.String[]

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Evden çıkmayarak ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladığını dile getiren Ünzile Yahşi, " Hepsinden Allah razı olsun. Allah cümlemize sağlık sıhhat versin. Evden çıkmıyorum. İhtiyaçlarımı bu şekilde karşılıyorum " dedi.


Yeni tip korona virüs(Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Bu kararla ile birlikte evlerinde duran yaşlı vatandaşlar için İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde 39 ilçenin kaymakamlıkları tarafından 'Vefa Sosyal Destek Grupları' oluşturuldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da kendilerine gelen talepleri yerine getirebilmek için harekete geçti. Kilyos'ta vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren ekipler, önce markete giderek ihtiyaç sahipleri için alışveriş yaptı. Ardından kapı kapı dolaşan jandarma ekipleri ellerinde poşetlerle evde bekleyen yaşlı vatandaşların yüzünü güldürdü. Vatandaşlarda jandarmanın bu hizmetinden oldukça memnun kaldı.


Evden çıkmayarak ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladığını dile getiren Ünzile Yahşi, " Hepsinden Allah razı olsun. Jandarmamızın, polisimizin, devletimizin Allah ne muratları varsa versin. Allah cümlemize sağlık sıhhat versin. Evden çıkmıyorum. İhtiyaçlarımı bu şekilde karşılıyorum " dedi.


İnşallah durumun iyiye gideceğini temenni eden 68 yaşındaki Sadettin Özkan, " Kaymakamlığımızdan, devletimizden Allah razı olsun. Evden çıkmıyoruz. İnşallah bu durum iyi olur. Biz evde kalınmasını tercih ediyoruz. Kapıdan dışarı bile çıktığımız yok " diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:32 Kaynak: İHA

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