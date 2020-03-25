Jandarma 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seferber - Son Dakika

Kütahya'da jandarma ekipleri tüm dünya ve ülke genelinde Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastaları sokağa çıkmamaları için uyarıyor, yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşuyor.



Kütahya Valiliği, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu kurdu. Kütahya'da yardıma ihtiyaç duyanların talepleri, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden karşılanıyor.



Vefa Sosyal Destek Gurubuyla eş güdümlü çalışan Jandarma ekipleri Demirciören köyünde 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmaması için anons yaparak Kütahya Valiliği'nden Hastaneye gitmek için izin talebinde bulunan Yusuf Olçu ve Mustafa Yılmaz isimli vatandaşların izin belgelerini teslim etti. - KÜTAHYA