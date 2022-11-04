Jandarmadan, müstehcen ve yasa dışı bahis sitesine operasyon! - Son Dakika
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Jandarmadan, müstehcen ve yasa dışı bahis sitesine operasyon!

04.11.2022 10:45

Ankara İl Jandarma Komutanlığı müstehcen, fuhuş içerikli paylaşım yapan ve yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 679 internet sitesine erişimi engelledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında 4613 sosyal medya/URL adresini mercek altına aldı.

679 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELLENDİ

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 481, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 198 olmak üzere toplam 679 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek engellendi.

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında icra edilen sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde açık kaynak araştırma faaliyetleri çerçevesinde 4 bin 613 sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 481 internet sitesi, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 198 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek erişim engellemesi sağlanmıştır" denildi.

Kaynak: AA
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Ankara, Güncel, Son Dakika

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